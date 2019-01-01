الإصابة تهدد مشاركة رونالدو أمام نابولي

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة بالكاحل قد تحرم يوفنتوس من جهوده أمام نابولي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على الانترنت إصابة نجمه كريستيانو رونالدو بالكاحل، وذلك بعد أن شوهد يتدرب منفردًا بجوار اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وسيخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته أمام نابولي في الدوري يوم الأحد المقبل.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد تعرض لكدمة بالكاحل الأيسر أثناء مشاركته أمام بولونيا في آخر مباريات البيانكونيري في الكالتشيو.

وشهدت تدريبات فريق السيدة العجوز عودة ميراليم بيانيتش وإيمري تشان لتدريبات الفريق، بينما واصل اللاعب الألماني سامي خضيرة رحلة تعافيه.

ويتفوق يوفنتوس على نابولي أقرب ملاحقيه على صدارة جدول ترتيب فرق الدوري بفارق ثلاث عشرة نقطة.

يشار إلى أن رونالدو يخوض موسمه الأول في البيانكونيري، وذلك بعد قدومه من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ريال مدريد.