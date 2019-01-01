الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول

ضربة قوية للاعب الغيني وفريقه الإنجليزي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية اليوم الخميس، بعدما تبين انتهاء موسم لاعبه الغيني نابي كيتا.

نجم وسط الريدز غادر أرضية ملعب كامب نو مساء الأربعاء، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليفربول وبرشلونة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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الفحوصات الطبية أكدت أن كيتا يعاني من مشكلة في الفخذ، ستبعده حتى نهاية الموسم، مع وجود فرصة ضئيلة بلحاقه بنهائي الأبطال في حالة تأهل فريقه للمباراة.

وتأتي الإصابة كضربة قوية لنجم لايبزج السابق، الذي بدأ استعاده مستواه خلال الأسابيع الأخيرة.

وكذلك لليفربول الذي يحتاج لجميع لاعبيه، قبل مواجهة العودة ضد برشلونة، وبآخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويدخل الفريق الإنجليزي مباراة الثلاثاء القادم ضد نظيره الإسباني، وهو متأخر بثلاثية نظيفة، مما يجعل موقفه في غاية الصعوبة بمواصلة المشوار الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر ربما ترتفع التكهنات حول رحيل كيتا عن ليفربول، نظراً لعدم تقديمه المستوى المطلوب في موسمه الأول مع الفريق.