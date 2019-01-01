الإصابة تنهي موسم إيريك بايلي

موسم مدافع مانشستر يونايتد إيريك بايلي ينتهي بسبب الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتهى موسم المدافع الدولي الإيفواري إيريك بايلي بسبب الإصابة بعد إعلان غيابه عن الملاعب حتى نهاية مايو.

وتعرض إيريك بايلي للإصابة أثناء مواجهة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي مساء أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بين الشياطين الحمر وتشيلسي والتي استضافها ملعب أولدترافورد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وبعد تعرضه للإصابة، خضع إيريك بايلي للفحوصات الطبية صباح اليوم الإثنين للوقوف على خطورة إصابته ومدة غيابه.

وتبين أن بايلي تعرض لالتواء في أربطة الركبة، ما سيستدعي غيابه عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، أي حتى نهاية مايو المقبل.

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يذكر أن مانشستر يونايتد تبقت له فقط مباراتين خلال الموسم الحالي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.