الإصابة تمنع حازم إمام من استكمال مواجهة سموحة

إصابة القائد أعادت النقاز للمشاركة بعد غياب للإصابة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج حازم إمام؛ قائد الزمالك، مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام سموحة السكندري، على ملعب بتروسبورت.

المباراة تقام ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، وانتهى شوطها الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدف وحيد.

وبعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق الشوط الثاني، سقط إمام دون أي تدخل على أرض الملعب، مشيرًا إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء، حيث تعرض إلى شد في السمانة.

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السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني، دفع بالعائد من الإصابة التونسي حمدي النقاز بدلًا من قائد الفريق، حيث غاب التونسي عن المباراتين الأخيرتين للأبيض.ي

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، الذي خطف الصدارة بالأمس.

بينما يعاني سموحة في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة فقط.