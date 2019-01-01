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الدوري الأوروبي

الإصابة تمنع إينسيني من الظهور أمام ساليزبورج

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هل يتأهل نابولي رغم الغيابات؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سيغيب الجناح الإيطالي، لورينزو إينيسني، عن الظهور بقميص نابولي، في مواجهة ريد بول ساليزبورج النمساوى في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وسيعوض البلجيكي ديريس ميرتينيز، قائد نابولي في المباراة التي قد تؤهل نابولي لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وحسب حساب النادي الإيطالي الرسمي، فأن إصابة عضلية، أثناء الإحماء هي ما منعت اللاعب عن المشاركة.

ويتفوق نابولي في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويكيفه التعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف من أجل التأهل.

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ويعاني نابولي من الغيابات خاصة في مركز قلبي الدفاع، بغياب كوليبالي وماكسيموفيتش، بسبب تراكم البطاقات في المباراة الأخيرة.

وسجل إينسيني هدفًا ضمن به التعادل لنابولي في الدقائق الأخيرة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي، الأحد الماضي.

وأصبح الإيطالي البالغ 27 عامًا، قائدًا للفريق عقب رحيل السلوفاكي ماريك هامشيك لصفوف داليان ييفانج الصيني.

رئيس نابولي : إنسيني لا يُقدر بثمن

ويعد إينسيني ثاني هدافي البارتينوبي برصيد 13 هدفًا الموسم الحالي في جميع المسابقات خلف البولندي أركاديوش ميليك؟

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