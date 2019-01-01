الإصابة تمنع إينسيني من الظهور أمام ساليزبورج

هل يتأهل نابولي رغم الغيابات؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيغيب الجناح الإيطالي، لورينزو إينيسني، عن الظهور بقميص نابولي، في مواجهة ريد بول ساليزبورج النمساوى في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وسيعوض البلجيكي ديريس ميرتينيز، قائد نابولي في المباراة التي قد تؤهل نابولي لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وحسب حساب النادي الإيطالي الرسمي، فأن إصابة عضلية، أثناء الإحماء هي ما منعت اللاعب عن المشاركة.

ويتفوق نابولي في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويكيفه التعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف من أجل التأهل.

ويعاني نابولي من الغيابات خاصة في مركز قلبي الدفاع، بغياب كوليبالي وماكسيموفيتش، بسبب تراكم البطاقات في المباراة الأخيرة.

وسجل إينسيني هدفًا ضمن به التعادل لنابولي في الدقائق الأخيرة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي، الأحد الماضي.

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ملخص دور الـ16 بطريقة كوميدية! 😂 pic.twitter.com/MMoO0N3C67 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

وأصبح الإيطالي البالغ 27 عامًا، قائدًا للفريق عقب رحيل السلوفاكي ماريك هامشيك لصفوف داليان ييفانج الصيني.

ويعد إينسيني ثاني هدافي البارتينوبي برصيد 13 هدفًا الموسم الحالي في جميع المسابقات خلف البولندي أركاديوش ميليك؟