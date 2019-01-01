الإصابة تعود لمداهمة ديمبيلي من جديد

عثمان ديمبيلي يبتعد عن برشلونة مرة أخرى بسبب الإصابة

غاب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عن التدريبات الأخيرة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براها في دوري أبطال أوروبا بعدما عادت الإصابة لتداهمه من جديد.

وكان ديمبيلي قد عاد إلى تدريبات برشلونة مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية، واستلم التصريح الطبي من أجل المشاركة.

ولكن مصادر صحفية مقربة من النادي الكتالوني أكدت أن الجناح الفرنسي قد شعر بآلام على مستوى الركبة ولم يستطع استكمال المران الأخير اليوم.

وكشفت التقارير فيما بعد أن إصابة أوتار الركبة قد تجددت بالنسبة لديمبيلي في انتظار الخضوع للفحوصات الطبية من أجل تحديد خطورتها ومدة غيابه.

وفي المقابل، عاد سيرجي روبيرتو وكليمون لونجيليه إلى التدريبات بشكل طبيعي، بينما استمر غياب المهاجم المصاب لويس سواريز والذي من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع.

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يذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني ودورتموند صاحب المركز الثالث.