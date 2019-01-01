الإصابة تستمر في إبعاد إبراهيموفيتش عن صفوف جالاكسي

بداية موسم غير جيدة لزلاتان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جييرمو سكيلوتو، مدرب جالاكسي، أن نجمه زلاتان إبراهيموفيتش سيتواصل غيابه الأيام القادمة عن الفريق بداعي الإصابة.

وغاب إبرا عن لقاء الفريق الماضي، والذي خسره من دالاس بهدفين نظيفين بعدما كان سجل في المباراة الافتتاحية على شيكاجو والانتصار 2-1.

وقال سكيلوتو للصحافة: "زلاتان سيحصل على أسبوع للتعافي ثم يعود للتدريبات، أحاول تجهيزه للمباراة مع بورتلاند".

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أي نسخة من 🐐 كانت الأفضل؟ 🔝



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ويعاني السويدي من إصابة على مستوى وتر أخيل تعرض لها في المباراة الأولى للموسم أمام شيكاجو، والتي كشف أنه شعر بآلامها منذ بداية المباراة.

وتحامل إبرا على نفسه ولعب حتى الدقيقة 80، قبل أن يتم استبداله متألماً من إصابته التي ستبعده عن مباراة مينيسوتا هذا الأسبوع.

يذكر أن زلاتان كان قد قرر رفض العودة لأوروبا والاستمرار مع جالاكسي رغم العروض التي وصلته في يناير الماضي.