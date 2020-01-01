الإصابة تحرم مانشستر سيتي من أجويرو لمدة شهرين

الفريق الإنجليزي يدخل الموسم بدون الهداف الأبرز في تاريخه

صدمة جديدة تلقاها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بخسارة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لفترة تصل إلى شهرين.

الهداف التاريخي لسيتي لعب لمدة 55 دقيقة فقط، بعد استئناف النشاط الرياضي الموسم الماضي، وكان يأمل في العودة بعد إجراء عملية جراحية في الركبة.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن أجويرو لن يلعب في مواجهة سيتي بالدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار معاناته مع الإصابة.

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وأوضحت أن اللاعب لن يشارك أيضاً أمام ليستر سيتي هذا الشهر، وضد آرسنال في 17 أكتوبر المقبل، وسط شكوك حول ظهوره ضد ليفربول في 7 نوفمبر.

وهو ما يعني غياب اللاعب لمدة شهرين، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي.

جوارديولا علق على أزمة أجويرو قائلاً:"علمنا بصعوبة إصابته، هو يفعل ما بوسعه للعودة، ولكن علينا الانتظار لشهر أو شهرين".

وخلال حديثه أكد الإسباني على إمكانية ظهور رياض محرز أمام وولفرهامبتون، بعد انتظامه في تدريبات الفريق منذ 3 أيام.

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يذكر أن مانشستر سيتي غاب عن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، بسبب مشاركته المتأخرة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.