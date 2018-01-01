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الدوري الإنجليزي الممتاز

الإصابة تحرم ليفربول من جهود ميلنر أمام آرسنال

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إصابة عضلية تحرم الريدز من جهود لاعبها الإنجليزي أمام العملاق اللندني

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة بإصابة اللاعب جيمس ميلنر بإصابة عضلية سيغيب على إثرها عن مواجهة آرسنال.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على نظيره آرسنال في ملعب الإمارات يوم السبت، وذلك في إطار مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "ميلنر يعاني من إصابة عضلية ستجعله غير قادر على المشاركة غدَا، أتمنى أن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة التي تليها".

ويُعد ميلنر البالغ من العُمر 32 عامًا أحد أهم لاعبي كتيبة المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات وأحرز خمسة أهداف.

اللاعب الدولي الإنجليزي كان قد وصل أيضًا لمباراته رقم 500 في البريميرليج هذا الموسم، بعد أن لعب بقمصان ليدز يونايتد، نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، مانشستر سيتي وليفربول.

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب البريميرليج بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبر.

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