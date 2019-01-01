الإصابة تحرم صربيا من جهود مانشستر يونايتد أمام ألمانيا

نيمانيا ماتيتش يغيب عن مواجهة ألمانيا وصربيا الودية للإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم اللاعب الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لقائمة المصابين لدى فريق مانشستر يونايتد بجانب المدافع الإنجليزي لوك شو والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي مارسيال.

وانسحب ماتيتش من الانضمام لقائمة منتخب بلاده التي ستواجه منتخب ألمانيا وديًا مساء الأربعاء، استعدادًا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي ستقام في أكثر من دولة احتفالًا بمرور 60 عامًا على النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت عام 1960.

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وسيغيب ماتيتش أيضًا عن مواجهة منتخب بلاده ضد البرتغال يوم الإثنين المقبل في التصفيات المؤهلة لليورو.

وكان ماتيتش البالغ من العُمر 30 عامًا قد غاب عن مواجهتي ليفربول وكريستال بالاس وساوثامبتون وباريس سان جيرمان قبل أن يعود لمواجهة آرسنال.

الجهاز الفني لمنتخب صربيا أكد على أن نجم تشيلسي السابق لن ينضم للمنتخب بالرغم من مشاركته مع مانشستر يونايتد في آخر مباراة، وذلك لإعطاء اللاعب فرصة للراحة والاستشفاء بشكل كامل.