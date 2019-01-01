الإصابة ستحرم روما من خدمات أوندير ثلاث مباريات

اللاعب الدولي التركي سينجيز أوندير يغيب عن صفوف الفريق الإيطالي ثلاث مباريات بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

تلقى فريق روما ضربة موجعة بغياب لاعبيه سينجيز أوندير لمدة ثلاث مباريات، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وكان اللاعب التركي قد خضع للفحوصات الطبية يوم الثلاثاء ليتأكد تعرضه لإصابة عضلية.

تعثر مفاوضات أرسنال وبرشلونة بشأن دينيس سواريز

وفقًا لما ورد في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فأن اللاعب التركي سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل، مما يعني غيابه عن مباراتي الفريق أمام ميلان وأتلانتا بالدوري، ومباراة فيورنتينا في كأس إيطاليا.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يلعب في صفوف الفريق الأول في روما منذ عام 2017، قادمًا من فريق باشاك شهير التركي.

أوندير شارك مع روما حتى الآن في 55 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في إحراز 14 هدفًا، كما أن تألقه وعمره الصغير جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين من صفوة الأندية الأوروبية حول العالم.