الإصابة تُبعد وليد باخشوين عن المنتخب السعودي

الأخضر السعودي يخوض مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن استبعاد اللاعب وليد باخشوين عن التواجد مع المنتخب السعودي خلال المعسكر المُقام حاليًا بالرياض.

الأخضر السعودي يخوض مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة، الأولى أمام المنتخب الإماراتي في أبو ظبي يوم 21 مارس، والثانية أمام غينيا الاستوائية بالرياض يوم 25 مارس.

وقال حساب الاتحاد السعودي عبر تويتر : " | قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يوسف عنبر استبعاد لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض، بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب".

عبدالله خوقير "نائب رئيس نادي الوحدة": سبب إقالة أحمد حسام ميدو ليس فني، ولكن بسبب ما نشر على حسابه عبر تويتر، ونتمنى أن يكون حسابه تعرض للاختراق بالفعل🗣️ pic.twitter.com/9rXchBtpOs — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

وبحسب التقارير الطبية قرر المدير الفني للمنتخب الأول يوسف عنبر استبعاد لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض.

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وكان الأخضر السعودي قد أجرى ثاني تدريباته على استاد جامعة الملك سعود، ضمن معسكره الإعدادي.