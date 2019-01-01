الإصابة تُبعد نواف العابد عن لقاء الهلال والاتحاد السكندري

الهلال يفقد أحد أهم لاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب نواف العابد لاعب وسط فريق نادي الهلال السعودي، عن مباراة الاتحاد السكندري، في كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

الهلال يستضيف الاتحاد السكندري، مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الربع نهائي، بكأس زايد للأندية الأبطال، في المملكة العربية السعودية.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن نواف العابد سيغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري، بسبب الإصابة، التي تمنعه عن المشاركة.

نواف العابد لن يشارك في مباراة #الهلال أمام #الاتحاد السكندري بسبب الإصابة، حسبما أعلن النادي.

(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/BstyVTHMwj — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

نواف العابد يعاني من التهابات في العضلات أسفل البطن، جعلته يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري، وذلك من أجل منحه فرصة للراحة.

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الاتحاد السكندري سيستضيف الهلال في إياب دور الربع نهائي بكأس زايد، مساء يوم 25 فبراير الجاري، بمدينة الأسكندرية في مصر.