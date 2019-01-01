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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الإصابة تبعد كورتوا عن ريال مدريد أمام هويسكا

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كورتوا يغيب عن مران ريال مدريد الأخير وبالتالي سيغيب عن مواجهة هويسكا غدًا الأحد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

غاب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن التدريبات الأخيرة لريال مدريد والتي أقيمت صباح اليوم السبت في فايديبيباس.

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وتدرب لاعبو ريال مدريد صباح اليوم التدريبات الأخيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام هويسكا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.  

وغاب كورتوا عن التدريبات الأخيرة نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وعلى ذلك، فلن يكون الحارس الدولي البلجيكي متاحًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مواجهة هويسكا غدًا.

ولم يصدر ريال مدريد أية بيانات حول موعد عودة الحارس البلجيكي إلى الملاعب مرة أخرى، ولكنه على الأرجح سيعود في منتصف الأسبوع الحالي إلى التدريبات.

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يذكر أن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس كان قد لعب المباراة الأخيرة لريال مدريد أساسيًا، تلك التي كانت المباراة الأولى لزين الدين زيدان بعد عودته.

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