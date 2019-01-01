الإصابة تبعد كانتي عن معسكر تشيلسي

تشيلسي يفقد نجمه الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

غادر نجولو كانتي، نجم تشيلسي، معسكر الفريق التحضيري في اليابان وعاد إلى لندن للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني كانتي من إصابته على مستوى الركبة منذ نهايات الموسم الماضي، واستمرت الشكوى منها مع بداية التحضيرات للموسم المقبل.

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وذكر تشيلسي في بيان رسمي أن كانتي عاد لإنجلترا للبدء في برنامج تأهيلي لعلاج مشكلته مع الركبة التي تزعجه من الموسم الماضي.

وسيغيب بالتالي كانتي عن مواجهة تشيلسي المقبلة الودية أمام برشلونة الثلاثاء المقبل في اليابان.

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واستعاد تشيلسي بالمقابل خدمات الثنائي تامي أبراهام والحارس كيبا بعد تعافيهم من المرض الذي أبعدهما عن التدريبات الأيام الماضية.

وخسر تشيلسي من فرونتال الياباني بهدف نظيف في أولى لقاءات الفريق الودية بمعسكره الياباني.