الإصابة تبعد شريف إكرامي عن الأهلي 6 أسابيع

إصابة قوية يتعرض لها شريف إكرامي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مدى إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والذي تعرض لها مؤخرًا في المران الجماعي.

وكان إكرامي قد غادر مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس، بسبب تمزق في عضلة السمانة، حيث سيغيب عن مباريات الفريق لمدة طويلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن إكرامي يحتاج لفترة تأهيل من الإصابة لا تقل عن شهر ونصف متأثرًا بإصابته.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيغيب عن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها نهاية شهر مارس المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ولم يدخل إكرامي ضمن قائمة منتخب مصر، التي أعلنت أمس الأربعاء، استعدادًا لمعسكر مارس المقبل، لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل على ملعب السلام.