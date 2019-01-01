الإصابة تبعد دي ماريا عن المنتخب الأرجنتيني

دي ماريا يغادر معسكر منتخب التانجو بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر عن إصابة اللاعب أنخيل دي ماريا وخروجه من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

وغادر لاعب باريس سان جيرمان معسكر منتخب التانجو المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وكان دي ماريا قد أصيب في التدريبات ليتأكد غيابه عن مواجهتي فنزويلا والمغرب الوديتين.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الأرجنتين لخوض بطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل الصيف المقبل.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية بجوار منتخب كولومبيا وباراجواي والمنتخب القطري بطل كأس أمم آسيا الذي سيشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ظهر بشكل باهت في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بعد خروجه من ثمن النهائي أمام منتخب فرنسا الذي توج بالبطولة.

يذكر أن دي ماريا كان قد شارك مع الأرجنتين في الحصول على فضية كأس العالم 2014 الذي أقيم بالبرازيل.