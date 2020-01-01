الإصابة تُبعد دي سوزا عن الأهلي 3 أسابيع

دي سوزا تعرض لإصابة ستبعده بشكل كبير عن الكلاسيكو أمام النصر.

تعرض البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط فريق الأهلي السعودي، لإصابة في الركبة، وخضع لفحوصات طبية اليوم الإثنين.

جوزيف دي سوزا انضم لزميله المصاب السوري عمر السومة، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الأهلي إلى أن الأشعة التي أجراها، أظهرت إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، حيث يحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع، للعودة إلى التدريبات الجماعية.

المزيد من الفرق

السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، قرر استبعاد دي سوزا من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة.

جروس يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي الآسيوية

جروس استقر على 4 لاعبين أجانب في قائمته الآسيوية، وهم: "السوري عمر السومة، الرأس أخضري دجانيني تفاريس، والبرازيلي لوكاس ليما، والجزائري يوسف بلايلي".

وتأكد غياب جوزيف دي سوزا عن مباريات فريقه الأهلي أمام الاتفاق والوحدة والفتح، وبنسبة كبيرة سيغيب عن الكلاسيكو أمام النصر، والمقرر له 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.