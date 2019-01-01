الإصابة تبعد أرنولد عن المنتخب الإنجليزي

مدافع ليفربول ألكسندر أرنولد خارج قائمة الأسود الثلاثة للإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

تأكد غياب اللاعب ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزية عن قائمة المنتخب الإنجليزي التي ستواجه منتخبي التشيك والجبل الأسود.

حيث أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة أن الإصابة ستُغيب اللاعب عن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

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وسيعود أرنولد لفريقه ليفربول لتلقي العلاج والتعافي من الإصابة التي لُحقت به في الظهر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد انضم لقائمة منتخب الأسود الثلاثة للمرة الأولى في مايو الماضي.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في حجز مقعده في يورو 2020 من خلال التصفيات، أو من خلال دوري الأمم الأوروبية الذي تأهل فيه للأدوار النهائية.

ولم يسبق للمنتخب الإنجليزي طوال تاريخه الفوز بكأس أمم أوروبا، حيث يبقى كأس العالم 1966 هو اللقب الوحيد لبلاد مهد كرة القدم.

يذكر أن نهائي يورو 2020 سيقام في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.