الإصابة تأتي بحكم سداسية برنابيو لإدارة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

سيكون الكلاسيكو الأخير له قبل الاعتزال بنهاية الموسم الحالي

قررت اللجنة المنظمة للدوري الإسباني، تغيير حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت القادم.

ريال يستعد لاستضافة برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

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نافارو هيرنانديز كان من المنتظر أن يدير القمة المرتقبة بين الفريقين لكنه تعرض للإصابة.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" فإن الحكم الإسباني أونديانو ماليكانو هو من سيحل بدلاً منه.

كارلو أبدى ثقة متناهية في لاعبيه بالرغم من أن الجدول يقول غير ذلك 💁‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

أونديانو يستعد للاعتزال بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يعني أن الكلاسيكو المقبل سيكون الأخير له.

وأدار هذا الحكم 7 مباريات سابقة بين برشلونة وريال مدريد، منها المواجهة التي فاز بها برشلونة 6/2 في سانتياجو برنابيو بمايو 2009.

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ويدخل ريال مواجهة السبت طامحاً في الثأر من سقوطه أمس على ملعبه بثلاثية نظيفة، ليخرج من كأس ملك إسبانيا لحساب غريمه الكتالوني.

برشلونة يلعب المباراة وهو على صدارة الدوري الإسباني بـ57 نقطة، مقابل 48 لريال صاحب المركز الثالث.