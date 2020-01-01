الإصابات لا تبتعد عنه .. ديمبيلي يتعرض لانتكاسة جديدة في التدريبات

نبأ تعيس للغاية..

يبدو أن المسيرة المُحبطة لعثمان ديمبيلي مع برشلونة لن تتوقف، وهذه المرة بعد أنباء انتشرت عن أن الدولي الفرنسي على أعتاب انتكاسة جديدة في إصابته الأخيرة.

وخضع ديمبيلي لعملية جراحية في فبراير الماضي بفنلندا في الركبة تسببت في غيابه منذ ذلك الحين وحتى الآن، حيث كان مقررًا أن يعود بعد 6 أشهر.

مع توقف فيروس كورونا الطويل، ساد التفاؤل بين جمهور برشلونة إلى إمكانية لحاق ديمبيلي بمباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس، لكن لم تسر الأمور كالمتوقع تمامًا.

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تأخر وصول ديمبيلي إلى التدريبات لحين التأكد من شفائه، وبالفعل هو خارج حسابات مباراة نابولي المقرر لها في الثامن من أغسطس على ملعب كامب نو.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن ديمبيلي شعر بإنزعاجات على مستوى عضلات قدمه اليمنى بعد انتهاء تمرين يوم الثلاثاء وتكرر الأمر نفسه يوم الأربعاء.

لذلك فاضطر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى تخفيض مستوى التدريبات يوم الخميس خشية أن يُصاب بانتكاسة بعد تكرار الآلام، ما من شأنه أن يبعده عن الملاعب ستة أشهر جديدة.

كل هذه الأمور تؤكد أن حتى في حال وصول البرسا لنهائي الأبطال، فلن يتواجد ديمبيلي رفقة كتيبة كيكي سيتيين، وربما يمتد غيابه لمطلع الموسم الجديد.

في نهاية تقريرها، طرحت آس سؤالًا حول أن ديمبيلي قد يخرج من برشلونة هذا الصيف في ظل إصاباته اللا متناهية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، خصوصًا وأن أغلب الظن أن صبر الجميع تجاهه قد نفد.