الإصابات تضع فيتوريا في مأزق بالقائمة الآسيوية

النصر يعاني من إصابات في الدفاع

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي يسعى لتعديل الخطة خلال المرحلة المقبلة.

النصر يسعى لتعديل موقفه في الدوري بعد فقدان الصدارة إلى الهلال بعد التعادل مع ضمك في لقاء الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر كان يتصدر الدوري طوال الجولات الأخيرة قبل استغلال الهلال سقوط النصر في التعادل مع ضمك من وتصدر الزعيم.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن فيتوريا يفكر في إجراء بعض التعديلات على تشيكلته الآسيوية.

وأشارت التقارير أن التعديل سيكون باختيار واحدًا من جوليانو أو نور الدين أمرابط، للقيد في القائمة الآسيوية في الفترة المقبلة.

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وأكدت الصحيفة أن قرار فيتوريا جاء بسبب رغبته في قيد مايكون في قائمة الفريق الآسيوية بسبب تواجد إصابات في خط الدفاع.

ويسعى النصر لتجهيز عمر هوساوي أو عبدالله مادو من الإصابة وفي حالة عدم جاهزيتهم سيكون البديل مايكون على حساب واحد من الثنائي أمرابط أو جوليانو.