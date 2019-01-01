الإصابات تضرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد

الشباب يعاني من إصابات عديدة بسبب مواجهة الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب لموقف صعب عقب تعرض عدد كبير من لاعبي فريقه للإصابة.

تأتي تلك الإصابات قبل مواجهة هامة للغاية أمام الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني في الوقت الحالي كل من صوماليا وأحمد شراحيلي وحسن معاذ وفاروق بن مصطفى من إصابات مختلفة.

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وتقام المباراة يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وتعد هامة للغاية للشباب الذي خرج مؤخرًا من ثلاث تعادلات متتالية.

وتأكد غياب الثلاثي صوماليا وشراحيلي وحسن معاذ عنا لمباراة بينما يخضع فاروق بن مصطفى لعمليات تأهيل بدنية في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ست نقاط جمعهم من فوز وحيد وثلاث تعادلات.