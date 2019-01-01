الإصابات تضرب الترجي التونسي قبل مواجهة مازيمبي

الترجي يستعد لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى فريق الترجي التونسي ضربتين موجعتين بعد إصابة اثنين لاعبين من أهم عناصره في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي.

وتأهل الترجي التونسي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي شباب قسنطينة الجزائري في ربع النهائي.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، أن الترجي تلقى ضربتين بإصابة كلًا من محمد اليعقوبي وأنيس البدري، وتقدر مدة غيابهم إلى 10 أيام مقبلة.

وأشارت التقارير أن اللاعبين سيأخذوا راحة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ برنامج تأهيلي، والخضوع لبعض الفحوصات بشكل مستمر للوقوف على تطور حالتهم.

ويتوقع غياب الثنائي عن مواجهة الذهاب بين نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري.

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ويسع الترجي للفوز على مازيمبي للصعود إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، والحفاظ على اللقب، بعد أن توج به على حساب الأهلي الموسم الماضي.