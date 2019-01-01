الإصابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة النصر وسييرا يستقر على البدائل

غياب اللاعب عبد الرحمن الغامدي عن مواجهة النصر بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يدخل نادي اتحاد جدة السعودي مباراته المقبلة أمام النصر ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصعوبات كبيرة نظراً لوجود العديد من الغيابات.

وتأكد غياب اللاعب عبد الرحمن الغامدي عن مواجهة النصر بسبب الإصابة في مفصل القدم، حيث يحتاج إلى 14 يومًا للعلاج.

ويغيب عن صفوف العميد أيضاً في مباراة الكلاسيكو، كل من جمال باجندوح، وسعود عبد الحميد، وجاري رودريجيز، بسبب الإصابة.

تلقى الهلال مجموع 5 أهداف في آخر مباراتين لعبهما في دوري المحترفين السعودي، بقدر التي تلقاها في 6 مباريات سابقة مجتمعة 🙄 pic.twitter.com/B1Gboy0llW — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 11, 2019

الاتحاد يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية عند مواجهة النصر يوم السبت المقبل على استاد الملك فھد الدولي بالرياض.

ومن المنتظر أن يخلف ياسين برناوي زميله سعود للمشاركة في اللقاء في حين الخيارات عديدة لتعويض غياب باجندوح بتواجد كريم الأحمد وسيكو سانوجو وجوناس دي سوزا.

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يُذكر أن نادي الاتحاد المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، فيما يحتل النصر صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الهلال.