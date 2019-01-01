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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الإصابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة النصر وسييرا يستقر على البدائل

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غياب اللاعب عبد الرحمن الغامدي عن مواجهة النصر بسبب الإصابة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يدخل نادي اتحاد جدة السعودي مباراته المقبلة أمام النصر ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصعوبات كبيرة نظراً لوجود العديد من الغيابات.

وتأكد غياب اللاعب عبد الرحمن الغامدي عن مواجهة النصر بسبب الإصابة في مفصل القدم، حيث يحتاج إلى 14 يومًا للعلاج.

ويغيب عن صفوف العميد أيضاً في مباراة الكلاسيكو، كل من جمال باجندوح، وسعود عبد الحميد، وجاري رودريجيز، بسبب الإصابة.

الاتحاد يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية عند مواجهة النصر يوم السبت المقبل على استاد الملك فھد الدولي بالرياض.

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ومن المنتظر أن يخلف ياسين برناوي زميله سعود للمشاركة في اللقاء في حين الخيارات عديدة لتعويض غياب باجندوح بتواجد كريم الأحمد وسيكو سانوجو وجوناس دي سوزا.

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 يُذكر أن نادي الاتحاد المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، فيما يحتل النصر صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الهلال.

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