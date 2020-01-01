الإصابات تتوالى .. برشلونة يعلن غياب مدافعه عن مباراة فياريال

برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة فياريال...

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا قبل قليل، أعلن عبره إصابة ظهيره الأيسر جونيور فيربو في تدريبات يوم الجمعة، وتأكد غيابه عن مواجهة فياريال مساء اليوم الأحد.



وينتظر برشلونة مواجهة قوية في صراع المنافسة على لقب الليجا، حيث سيواجه فياريال على ملعبه “لا سيراميكا”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

⚠ @JuniorFirpo03 has discomfort in his right hip and is out of today's match#VillarrealBarça pic.twitter.com/yXSTsgkJWP — FC (@FCBarcelona) July 5, 2020

ويفتقد النادي الكتلوني أيضًا لخدمات مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لنفس السبب .

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كان جونيور قد شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات لبرشلونة هذا الموسم ، وشارك في مباراة واحدة فقط منذ استئناف الدوري الشهر الماضي بعد تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا .