الإصابات تتوالى .. برشلونة يعلن غياب مدافعه عن مباراة فياريال

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا قبل قليل، أعلن عبره إصابة ظهيره الأيسر جونيور فيربو في تدريبات يوم الجمعة، وتأكد غيابه عن مواجهة فياريال مساء اليوم الأحد.



وينتظر برشلونة مواجهة قوية في صراع المنافسة على لقب الليجا، حيث سيواجه فياريال على ملعبه “لا سيراميكا”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

⚠ @JuniorFirpo03 has discomfort in his right hip and is out of today's match#VillarrealBarça pic.twitter.com/yXSTsgkJWP