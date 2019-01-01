الإسماعيلي يقترب من ضم حسين السيد من الأهلي

الإسماعيلي يسعى لضم ظهير أيسر الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب نادي الإسماعيلي من ضم حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوفه.

وخرج حسين السيد من حسابات رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي، حيث يعتمد المدرب السويسري على علي معلول ومحمود وحيد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن الإسماعيلي يحاول تدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الإهلي قد عقد مع الإسماعيلي اتفاقية بتبادل الصفقات، عقب انتقال محمود متولي مدافع الفريق الأصفر إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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حسين السيد اقترب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للانتقال إلى الإسماعيلي قبل الاختلاف على المقابل المادي حيث رفض الدراويش دفع ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

وتشهد الساعات الأخيرة مفاوضات بين الطرفين من أجل حسم الصفقة قبل دخول ناد أخر في الصفقة حيث تشير التقارير عن رغبة الزمالك في خطف اللاعب.