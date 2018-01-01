الإسماعيلي يفوز على القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

الإسماعيلي يضع قدمًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق النادي الإسماعيلي، الفوز على نظيره القطن الكاميروني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أحرز الهدف الأول اللاعب باهر المحمدي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، للشوط الأول، عن طريق رأسية من عرضية طارق طه.

وتمكن كريم بامبو من تسجيل الهدف الثاني للإسماعيلي بالدقيقة 59 من زمن المباراة، بعد انطلاقة وعرضية رائعة من باهر المحمدي.

⭕️ معسكر مغلق للمصري البورسعيدي بالاسماعيلية غداً بمشاركة 26 لاعبًا.



(@AlMasrySC :📸) pic.twitter.com/dPex3vT7aR — جول مصر (@goaleg) December 16, 2018

وبذلك يحتاج الإسماعيلي لإنهاء مباراة العودة أمام القطن الكاميروني، بخسارته بفارق هدف على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المباراة هي الأولى للجهاز الفني المؤقت للنادي الإسماعيلي، بقيادة محمد محسن أبو جريشة، بعد رحيل البرتغالي يوسف فييرا.