الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، وصول البطاقة الدولية للتونسي فخر الدين بن يوسف لاعبه الجديد ليكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

الإسماعيلي نجح في ضم فخر الدين بن يوسف، خلال فترة الانتقاالت الشتوية، من أجل تدعيم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم في الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي لخوض لقاء العودة بالبطولة العربية أمام الاتحاد السكندري، ضمن إياب دور ربع النهائي، حيث كان حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وعبر الموقع الرسمي للإسماعيلي، تم الكشف عن وصول البطاقة الدولية للاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة بقميص الدراويش.

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ويسعى الإسماعيلي لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث يكفيه التعادل مع الاتحاد السكندري.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية، حيث يدخل الدراويش اللقاء له أفضلية الفوز في الذهاب بهدف دون رد.