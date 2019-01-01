الإسماعيلي يستعد للعودة لأفريقيا بثلاثية في النجوم

بامبو منح الدراويش الأفضلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الإسماعيلي فوزًا صعبًا أمام النجوم بثلاثية مقابل هدفين، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

قبل نهاية الشوط الأول وفي دقيقته الأخيرة، سجل المتألق كريم بامبو هدف الدراويش الأول، وعزز من هذا التقدم محمود متولي بهدف ثاني مع مرور عشر دقائق من شوط اللقاء الثاني.

بينما أحرز صلاح أمين هدف النجوم الأول في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ورد عليه بامبو بهدف الإسماعيلي الثالث في الدقيقة 82.

وفي الوقت الضائع من الوقت الأصلي، سجل صلاح أمين الهدف الثاني للنجوم، لينهي المباراة بهزيمة فريقه بنتيجة 3-2.

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الفوز رفع رصيد الدراويش إلى النقطة 27 محتلًا المركز الثامن، بينما يأتي النجوم في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد للعودة لاستكمال مبارياته في دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" برفع الإيقاف عنه، والذي عوقب به إثر أعمال الشغب من جماهيره أمام الأفريقي التونسي.

ومن المقرر أن يلاقي الدراويش، فريق شباب قسنطينة الجزائري في 23 من فبراير الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.