الإسماعيلي يحسم موقف عواد بعد عيد الفطر

عواد تلقى أكثر من عرض في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي الإسماعيلي من التفريط في خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقضى عواد الموسم الماضي معارًا لنادي الوحدة السعودي وقدم مستوى مميز مما لفت الأنظار له وجعل أكثر من نادي يفكر في ضمه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الإسماعيلي قرر تأجيل حسم العروض المقدمة لمحمد عواد في الفترة الحالية.

وقرر نادي الإسماعيلي النظر في العقود عقب إجازة عيد الفطر المباريات سواء بالموافقة على رحيل عواد في الصيف الحالي من عدمه.

وأشارت تقارير أن كلًا من الأهلي والزمالك يرغبا في الحصول على خدمات حارس مرمى الوحدة الذي انتهت فترة إعارته بنهاية الموسم المنصرم.

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