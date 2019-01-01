الإسماعيلي وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي

الدراويش يعودون لفقد النقاط بالدوري بعد الفوز في المباراة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فقد الإسماعيلي نقطتين في مشواره نحو تحسين مركزه بجدول الترتيب بالتعادل السلبي دون أهداف أمام طلائع الجيش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الدقيقة 12 شهدت مطالبات من لاعبي الدراويش لحكم اللقاء، لاحتساب ضربة جزاء لصالحهم بعدما قاد عبد الرحمن مجدي هجمة خطيرة بمهارة فردية حتى توغل إلى منطقة الجزاء، وأرسل عرضية، لكن الكرة اصطدمت بالمدافع أحمد سامي ورفض الحكم الاستجابة للاعبي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الكرة لم تلمس يد المدافع.

وشهدت الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول لقطة جدلية، بعدما أشار حكم المباراة باحتساب ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، إثر لمس محمد فوزي؛ حارس الدراويش، الكرة بيده خارج منطقة الجزاء في محاولة للتصدي لتسديدة كريم طارق، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد التشاور مع مساعديه.

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وتعرض لاعب وسط الإسماعيلي محمود عبد العاطي "دونجا" للإصابة في بداية الشوط الثاني، ليضطر للخروج ونزول محمد صادق بدلًا منه.

وأضاع تالانداي أخطر فرص الجيش في المباراة في الدقيقة 84، بعدما استلم تمريرة من أحمد جعفر منفردًا تمامًا بالمرمى، لكنه لم يحسن التحكم في الكرة لتمر من تحت أقدامه، ليهدر فرصة هدف محقق، ويكتفي الفريقان بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 28 في المركز الثامن، بينما يأتي الطلائع في المركز التاسع بـ27 نقطة.