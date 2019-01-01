رسميًا - الصربي ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي

مساعد أجنبي للصربي في الجهاز الفني الجديد للدراويش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، تعاقده بشكل رسمي مع الصربي ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للفريق بالموسم المقبل.

ويأتي المدرب الصربي لتولي مهمة تدريب الدراويش خلفًا للمدرب الوطني محمود جابر، الذي قررت الإدارة رحيله وتعويضه بجهاز فني أجنبي.

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الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي يضم بجانب يسيتش، صبري المنياوي مديرًا للكرة، محمود جابر مدربًا عامًا، سرديجان تيكيجاسكي مساعد مدرب، سعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى، وأكرم علياوي مخططًا للأحمال.

صاحب الـ61 عامًا له عدة تجارب في المنطقة العربية، حيث حصد لقب كأس العرب مع الصفاقسي، والدوري الليبي وكأس ليبيا وكأس السوبر مع اتحاد طرابلس.

حقق الصربي نجاحات كذلك في بلغاريا بحصد بطولات الدوري والكأس وكأس السوبر مع سيسكا صوفيا، بالإضافة إلى دوري مينمار مع يانجون.