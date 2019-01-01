رسميًا - الصربي ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي
أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، تعاقده بشكل رسمي مع الصربي ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للفريق بالموسم المقبل.
ويأتي المدرب الصربي لتولي مهمة تدريب الدراويش خلفًا للمدرب الوطني محمود جابر، الذي قررت الإدارة رحيله وتعويضه بجهاز فني أجنبي.
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الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي يضم بجانب يسيتش، صبري المنياوي مديرًا للكرة، محمود جابر مدربًا عامًا، سرديجان تيكيجاسكي مساعد مدرب، سعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى، وأكرم علياوي مخططًا للأحمال.
رحبوا معنا بمدربنا الجديد ميودراج يسيتش 👏#ismailysc pic.twitter.com/LA3m3iwBUI— Ismaily SC (@ismailyofficial) August 31, 2019
صاحب الـ61 عامًا له عدة تجارب في المنطقة العربية، حيث حصد لقب كأس العرب مع الصفاقسي، والدوري الليبي وكأس ليبيا وكأس السوبر مع اتحاد طرابلس.
حقق الصربي نجاحات كذلك في بلغاريا بحصد بطولات الدوري والكأس وكأس السوبر مع سيسكا صوفيا، بالإضافة إلى دوري مينمار مع يانجون.