تقارير: الإسماعيلي يفاوض ديسابر بعد رحيله عن بيراميدز

هل يعود ديسابر لقيادة الإسماعيلي مرة أخرى؟

دخل النادي الإسماعيلي، في مفاوضات مع المدرب الفرنسي، سيباستيان ديسابر، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز أعلن إقالة ديسابر من تدريب الفريق، بسبب تذبذب النتائج الفترة الماضية، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك ثم الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيراميدز عن تولي عبد العزيز عبد الشافي مهمة تدريب الفريق مؤقتًا، لحين التعالد مع مدرب جديد الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإسماعيلي كلف أحد وكلاء اللاعبين، للتحدث مع ديسابر، من أجل تولي مهمة تدريب الدراويش، عقب مباراة الأهلي.

وكان يتولى مهمة تدريب الإسماعيلي، المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قبل إقالته من تدريب الفريق الأصفر، بسبب سوء النتائج.

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ويتولى مهمة تدريب الإسماعيلي حاليًا، المدرب أدهم السلحدار، ويعاونه محمد محسن أبو جريشة، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، وصبري المنياوي مدير الكرة.

إدارة الإسماعيلي ترهن استمرار السلحدار مديرًا فنيًا للفريق، حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

الإسماعيلي يستضيف الأهلي مساء اليوم الخميس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.