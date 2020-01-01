فيديو - فوز مقلق للإسماعيلي أمام الرجاء بنصف نهائي كأس محمد السادس

الدراويش قدموا شوطًا أول ضعيفًا، لكنهم استفاقوا في الـ45 دقيقة الثانية

حقق الإسماعيلي المصري فوزًا مقلقًا أمام الرجاء المغربي بهدف وحيد، على استاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

النسور أهدروا فرصة هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعدما مرر بين مالانجو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف سفيان رحيمي، المنفرد تمامًا بالمرمى، لكنه أطاح بها خارج الشباك.

وفي الوقت الذي لم يظهر به الدراويش على مدار الشوط الأول، استفاق في الشوط الثاني، وطالب لاعبوه باحتساب ضربة جزاء لصالحهم مع بداية الشوط، إثر لمسة يد.

المزيد من الفرق

وبعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، أشار بجزائية لصالح الإسماعيلي، سجل منها التونسي فخر الدين بن يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

#الإسماعيلي يتقدم.. فخرالدين بن يوسف يسجل هدف التقدم للفريق المصري من ركلة جزاء#الإسماعيلي_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/XmoZpBS5cB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2020

وأنقذ محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش، بتصدي رائعة لرأسية قريبة المدى في الدقيقة 65، حول إياها إلى ضربة ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا للدراويش في الدقيقة 69، بداعي وجود تسلل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 15 من مارس المقبل على ملعب المركز الرياضي محمد الخامس بالمغرب في لقاء الإياب، لحسم المتأهل لنهائي الكأس العربية.