النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

حارس الإسماعيلي: غياب التوفيق سبب خروجنا من كأس زايد

آخر تحديث
التعليقات()
محمد فوزي حارس الإسماعيلي يطلب من جماهير ناديه دعم الفريق خلال مباراة القطن الكاميروني

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد فوزي، حارس مرمى الإسماعيلي، على أن غياب التوفيق تسبب في عدم فوز فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي، ببطولة كأس زايد.

الإسماعيلي ودع كأس زايد، بعد الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

فوزي قال خلال تصريحات صحفية: "قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب، ولكن هذا هو حال كرة القدم، لابد من تأهل فريق واحد لدور الثمانية بكأس زايد".

اختيارات المحررين

حارس الإسماعيلي تابع: "أطلب من جماهير الإسماعيلي، مساندة اللاعبين خلال مباراة القطن الكاميروني، لتحقيق نتيجة مطمئنة تتيح لنا الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
الموضوع التالي:
لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي
الموضوع التالي:
ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري
الموضوع التالي:
أنشيلوتي يعد جماهير نابولي بالفوز ببطولة
الموضوع التالي:
3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي
إغلاق