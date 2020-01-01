بيان رسمي - الإسماعيلي يحتج على حكم لقاء إنبي: الظلم فاق الحدود

الفريق البترولي تعادل في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء، ليضيع على الدراويش نقطتين

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، وصف به ما حدث خلال لقاء الفريق أمام إنبي بالفجر التحكيمي، متقدمًا بمذكرة احتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ضد الحكم الذي أدار المباراة سعيد حمزة.

المباراة أقيمت أمس الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

قبل نهاية المباراة بدقيقتين، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الفريق البترولي، سجل منها التعادل، وسط اعتراضات واسعة من جانب الجهاز الفني للدراويش.

أزمة باهر المحمدي - رغبة في الرحيل ورئيس الإسماعيلي يحوله للتحقيق

وجاء نص بيان القلعة الصفراء ردًا على أحداث المباراة:

بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وانبى اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة ، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء ، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها.

وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلى.

الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية.

- وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة.

- ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الاسماعيلى والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.

يذكر أن الدراويش يحتلون المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.