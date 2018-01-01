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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

الإحصائيات تبشر ليدز يونايتد بلقب الدوري للدرجة الثانية

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الإحصائيات تبشر ليدز يونايتد بعد تصدره للجدول

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق نادي ليدز يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما سجل هدفًا في الوقت القاتل من المباراة، ليخطف صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

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وكان أستون فيلا قد استضاف ليدز يونايتد على ملعبه فيلا بارك في قمة الأسبوع الثالث والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في مباراة استحقت أن يطلق عليها لقب قمة.

وبهذا الفوز، رفع ليدز يونايتد رصيه من النقاط إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نورويتش سيتي بفارق نقطة واحدة.

وبهذا الرصيد من النقاط، يكون ليدز يونايتد قد وصل إلى رقم إيجابي بالنسبة لتاريخ البطولة، حيث أظهرت الإحصائية أنه منذ موسم 1982 نجح 22 فريقًا في اجتياز حاجز الـ 48 نقطة خلال الـ 23 مباراة الأولى لهم، وأن جميعهم فاز بالبطولة في نهاية الموسم.

وكان ليدز يونايتد قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا قبل بداية الموسم، ونجح الرجل حتى الآن في تحقيق المطلوب منه.

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