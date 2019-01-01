الإثارة تصل للذروة .. ليوناردو ينصح نيمار بالتخلص من العار

باريس سان جيرمان يوافق ضمنيًا على عودة نيمار إلى برشلونة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تصاعدت الأزمة الشائكة المعروفة إعلاميًا "بمسلسل الصيف الساخن"، بين البرازيلي نيمار جونيور، ومجلس إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بتحديث جديد من قبل المدير الرياضي للنادي ليوناردو، ردًا على تصريحات نيمار الأب، بأن النادي على علم بسبب تغيبه عن تدريبات الاثنين.

وبدون سابق إنذار، نشر موقع "إلبي إس جي" بيانًا، لتأكيد غياب أغلى لاعب في التاريخ، عن موعد حضوره للمشاركة في أول يوم تدريبات استعدادًا للموسم الجديد، حيث استنكر البيان تصرف صاحب الـ27 عامًا، من باب أنه لم يحصل على إذن مسبق للغياب.

ورغم محاولة الوالد نفي تهمة التمرد على الابن، إلا أن المدير الرياضي الجديد للعملاق الباريسي، تعمد تكذيب "العراّب"، قائلاً في تصريحات مع صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية "لم يحضر للتدريبات، وكان من المفترض أن يصل اليوم، وكان يعلم أنه يجب أن يكون هناك، لذا سنتخذ الإجراءات اللازمة، كما فعلنا مع الجميع وسنفعل".

وسُئل "هل لديك تفسير لذلك؟ لقد أخذ عهدًا على نفسه، لكنه لم يأت في الموعد المتفق عليه مع النادي، لقد انتهت أجازته الصيفية يوم 7 يوليو، فلماذا لم يأت؟. هل تعرف متى سيعود؟ لا أعرف، الشيء الوحيد الذي أعرفه أنه لم يأت في الموعد المتفق عليه في الثامن من يوليو".

وتابع في رد على سؤال آخر "هل عبر عن رغبته في المغادرة؟ هذا واضح للجميع، ولكن في كرة القدم، يمكن أن تقول شيئًا ما اليوم وغدًا تقول رواية أخرى. هل تحدثت معه منذ تسلمك منصب الجديد منتصف الشهر الماضي؟ نعم، لكني سأحتفظ بالتفاصيل، وتحدثت كذلك مع محاميه، والجميع يعرف كل شيء. الموقف واضح أمامهم، وهناك شيء واحد ملموس اليوم، أنه لا يزال لديه 3 سنوات في عقده معنا".

وواصل فاصل الهجوم "لماذا يريد مغادرة باريس؟ هذا لا يحدث في باريس، تسمع أمر كهذا في مانشستر أو في مكان آخر أن اللاعبين يريدون الرحيل، وطبيعي أن يحدث في باريس، ولكن لماذا يعيش كعار؟ وكأن النادي فشل في إقناع اللاعب بالبقاء أو كأن الخطأ دائمًا من النادي".

ثم عاد وهدد اللاعب بالإجراءات القانونية، قبل أن يعترف بوجود اتصالات سطحية مع برشلونة، مؤكدًا "قالوا إنهم يريد شراء نيمار لكننا (باريس) لا نريد البيع، صحيح الرئيس قال ذلك، لكننا لم نشعر أن برشلونة كان جادًا في الشراء".

من جهة أخرى، أصر على أن باريس سان جيرمان لن يكون أبدًا في موقف الطرف المُجبر على البيع، قائلاً "على المشتري التفاوض أولاً، من فضلك (للصحفي) لا داعي لأسئلة أخرى عن نيمار"، مع ذلك أصر المحاور على موقفه، بسؤال آخر "هل حددت موعدًا نهائيًا لغلق ملف نيمار؟ هذا سؤال مهم، سواء تمت الصفقة أم لا"، مشيرًا إلى أن الأمور المادية ستكون الفيصل.

وفي الختام رفض استبعاد خروج نيمار من "حديقة الأمراء"، في هذا الصدد قال "من الممكن أن يغادر باريس سان جيرمان إذا تلقى العرض المناسب للجميع، لكن حتى الآن لم نعرف الجهة القادرة على شرائه بأي ثمن، وبالطيع أمر كهذا لا يتم في يوم واحد، إن باريس لا يريد الاعتماد سوى على اللاعبين الذين يُريدون البقاء وبناء شيء كبير"، مشددًا في نهاية على أن موقف النادي أقوى من اللاعب، لكن في الوقت الراهن بحسب تعبيره "لا توجد خطة معينة حول مستقبله".