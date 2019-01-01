الإتحاد الألماني يوقف مدافع فرانكفورت 7 أسابيع

بعد تعديه على مدرب فرايبورج بمواجهة الفريقين بالدوري الألماني

أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف ديفيد أبراهام لاعب أينتراخت فرانكفورت لمدة 7 أسابيع.

أبراهام أثار حالة من الجدل هذا الأسبوع، بعد قيامه بالتعدي على مدرب فرايبورج خلال مواجهة الفريقين بالدوري.

اللاعب كان متجهاً نحو منطقة التماس من أجل لالتقاط الكرة، ليقوم بدفع كريستيان ستريتش مدرب الفريق المنافس ليسقطه أرضاً.

الإتحاد الألماني أصدر بياناً رسمياً، ليؤكد إيقاف أبراهام من 10 نوفمبر حتى 29 ديسمبر القادم.

ويأتي ذلك كتوقيع لأقصى عقوبة ممكنة على مثل هذه الحالات وفقاً للوائح وقوانين الإتحاد.

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وتضمن القرار أيضاً توقيع غرامة مالية على مدافع فرانكفورت تبلغ قيمتها 25 ألف يورو.

وحسبما اشار الموقع الرسمي للنادي الألماني، فمن المتوقع تقديم استئناف على العقوبة من أجل تخفيفها.