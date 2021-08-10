"الأيادي المرتعشة من سابع المستحيلات أن تخصم النقاط من الاتحاد"

تصريح قوي حول القضية المثيرة للجدل

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن خصم النقاط من الاتحاد من سابع المستحيلات، وذلك بسبب وجود الأيادي المرتعشة في لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقر في الثامن من يوليو الماضي خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

الكثير من الجدل يُحيط موعد انتهاء المهلة المحددة لتسديد الديون، إذ تحدث البعض عن انتهائها يوم أمس والبعض الآخر عن وجود فرصة أمام الاتحاد لمدة يومين لأنه لم يُخطر بالقرار إلا يوم 11 يوليو، واللوائح تنص على أن المهلة تبدأ من تاريخ إخطار النادي بقرار لجنة الانضباط وليس إصداره.

ماذا فعل الاتحاد في قضية ديون القادسية والاتفاق والفيصلي؟

الاتحاد نجح في تسديد ديون الاتفاق كاملة لكن بعد انتهاء المهلة، حال انتهائها في الـ8 من أغسطس، فيما توصل لاتفاق مع الفيصلي على سداد 4 ملايين ريال فورًا واحتساب قيمة انتقال عبد المجيد السواط بمليوني ريال وإرجاء تسديد المليون الأخير لوقت لاحق مع تقديم الضمانات اللازمة.

مستحقات نادي القادسية البالغة نحو 11 مليون ريال سعودي لم تُسدد حتى الآن ومازالت الإدارة الاتحادية تُحاول تسديدها أو إقناع النادي بدفع جزء يصل للنصف أو أكثر قليلًا وجدولة الجزء المتبقي على دفعات قادمة.

بعض المصادر أكدت أن الاتحاد لديه المال اللازم لتسديد تلك المستحقات وتفادي خصم النقاط لكنه سيُحاول حتى الرمق الأخير الوصول لاتفاق حول الجدولة كيف يُخفف من العبء المالي على النادي.

ماذا قال الشمراني حول خصم النقاط من الاتحاد؟

الناقد الرياضي قال خلال برنامج الحصاد الرياضي "أطمئن جمهور الاتحاد أن خصم النقاط هو من سابع المستحيلات، والسبب أن لجنة الانضباط لدينا صاحبة أيادٍ مرتعشة لا تستطيع تطبيق قرار بهذا الحجم، هي تُحاول الضغط والبحث عن حقوق الأندية والتهديد لكن في النهاية لن يكون هناك خصم للنقاط".

أضاف "والدليل أن المدة انتهت أكثر من مرة ولم يحدث شيء، الأخبار تتحدث الآن عن أن الاتحاد أرسل المستند الذي يُفيد تسديده ديون الاتفاق بعد انتهاء المهلة المحددة بـ13 ساعة، مما يعني وجوب خصم نقاط".

أحمد الشمراني ـ جدة : أود طمأنة الاتحاديين بأن خصم النقاط من سابع المستحيلات .. وهذه هي الأسباب.

الحصاد الرياضي ...

@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/wStURKwVHr — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 9, 2021

واصل "القضية الأهم هو أنه إلى متى ستتعامل أنديتنا مع تلك القرارات بأنها غير قابلة للتنفيذ، لجنة الانضباط هي التي أغرت الاتحاد وغيره لعدم التسديد، قضية الخرعان استمرت 4 سنوات وقضايا أخرى 5 سنوات، لذا الأندية تعلم تمامًا أن تلك القرارات مجرد تهديد لن يُطبق على أرض الواقع، سبق أن خُصم نقاط من رصيد الاتحاد لكن ذلك لأنه كان قرار الفيفا والمحكمة الرياضية وليس لجنة الانضباط".