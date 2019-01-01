الأولمبي السعودي ينتصر على نظيره اللبناني

السعودي الأولمبي عينه على صدارة المجموعة للصعود

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الفوز على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل الهدف الأول اللاعب عبد الرحمن اليامي بالدقيقة 30، لينهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

وتمكن سعد السلولي من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود المنتخب السعودي لانتصار مهم.

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وبهذا الفوز يحتل المنتخب السعودي الأولومبي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف الإمارات المتصدر بفارق الأهداف، حيث يتساويان بـ6 نقاط.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي، في مباراة يسعى لتحقيق الانتصار فيها، من أجل حسم الصعود.