الأولمبي السعودي يغادر إلى تايلاند من أجل المرحلة الأخيرة للإعداد لآسيا 2020

بطولة آسيا 2020 تحت 23 عامًا ستشهد منافسة قوية بين المنتخبات على التأهل إلى الأولمبياد

غادر المنتخب الأولمبي السعودي، اليوم الأربعاء، السعودية من أجل خوض المرحلة الأخيرة من الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي ستقام يناير المقبل مطلع عام 2020.

السعودية تسعى لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، من أجل تقديم مستوى رائع على مستوى الناشئين خلال دور الألعاب التي ستقام الصيف المقبل.

المنتخب الأولمبي السعودي، غادر اليوم الأربعاء، متجهًا إلى ماليزيا التي سوف تستضيف المرحلة الأخيرة من إعداد الأخضر الشاب.

ويمتد معسكر المنتخب السعودي للشباب تحت 23 عامًا حتى يوم 30 ديسمبر الجاري، حيث كان المعسكر انطلق في الرياض بانضمام 28 لاعبًا.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي وديًا خلال مرحلة الإعداد الأخيرة وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، من أجل إعداد اللاعبين.

إقرأ أيضًا - أحمد بلال: حديثي عن مصطفى محمد كان دعابة وتم تفسيره بشكل خاطئ

وأشارت التقارير أن هناك ودية جديدة من أجل الأخضر الشاب أمام المنتخب الأردني ولكن المفاوضات مازالت تعمل بين الطرفين، ومن المفترض أن تكون هناك مواجهة ثالثة خلال المعسكر الأقرب لها أمام تايلاند في بانكوك.