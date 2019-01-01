الأولمبي الأردني يستعد لأمم آسيا بانضمام التعمري

المنتخب الأولمبي الأردني يستعد لكأس آسيا تحت 23 عامًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أدى المنتخب الأولمبي الأردني تدريباته اليوم في الكويت، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وشهدت تدريبات الأردن مشاركة موسى التعمري، بعد التحاقه بمعسر المنتخب قادمًا من قبرص.

وتشهد مباراة الأردن والعراق في بطولة الصداقة الدولية، غياب موسى التعمري، بسبب انضمامه للمنتخب الأولمبي، من أجل خطف بطاقة التأهل.

💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الجوهرة الإنجليزية .. جادون سانشو هو الفائز بالمركز الأول في قائمة #NxGn لأفضل 50 لاعبًا صاعدًا في العالم 🔝✨ pic.twitter.com/QXflpGVdR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الأردن الأولمبي بقيادة أحمد عبد القادر، حارس المرمى محمود الكواملة، بدلًا من وليد عصام الذي تعرض للإصابة بكدمة في وتر أكيلس.

وتضم قائمة المنتخب الأردني الأولمبي من 24 لاعبًا وهم: "عبدالله الفاخوري ومحمود الكواملة ورأفت الربيع وموسى التعمري ونور الروابدة وورد البري ويزن النعيمات ويزن عبدالعال وإبراهيم سعادة وشوقي القزعة ومحمد عبدالمطلب وخضر الحاج، وعبدالرحمن المشايخ ونزار الرشدان وأنس حماد وأحمد ثائر ومحمد بني عطية وعمر هاني ويوسف أبو جلبوش وهادي الحوراني ومحمد أبو زريق ومحمد وائل الزعبي ويوسف أبو جزر وسعد الروسان".

مصر إلى هولندا - 10 منتخبات تستفيد من التوقف الدولي الحالي

ويقع المنتخب الأردني في الخامسة والتي تضم سوريا وقيرجيزستان والكويت.