الأهلي يوضح .. هل طلب عمر السومة فسخ تعاقده؟

يمتد عقد عمر السومة مع الأهلي حتى نهاية عقده في 2021

كشفت تقارير صحفية محلية عن حقيقة رحيل اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، عن الفريق الفترة المُقبلة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها أن السومة باقٍ مع الراقي حتى نهاية عقده الاحترافي، وسط ارتياح من اللاعب داخل جدران النادي.

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ونفت الصحيفة أن التقارير التي أشارت إلى رغبة اللاعب في فسخ العقد أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر، كما تردد مؤخرًا.

ويمتد عقد عمر السومة مع الأهلي حتى نهاية عام 2021، ولا توجد لدى الإدارة أي نية للتخلي عنه.

وفي إطار آخر، نفت التقارير وجود مفاوضات من قبل الإدارة مع بعض اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المُقبلة.

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وأكدت التقارير أن إدارة النادي لم تفتح باب المفاوضات مع أي لاعب لتجديد عقده من عدمها، والموسم لم ينته بعد، ولم تحسم أموره حتى الآن في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".