الأهلي يوضح موقفه من مفاوضات مهاجم ستيوا بوخارست

الأهلي يسعى لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي

تحدث أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن صفقة المهاجم الجديد المنتظرة للقلعة الحمراء في الشتاء الجاري.

أكثر من مهاجم دخل في حسابات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن لم يستقر رسميًا حتى الأن على الاسم الذي سينضم للفريق.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنهم لم يدخلوا مفاوضات بشكل رسمي لضم المهاجم الإيفواري أرليم نويري لاعب ستيوا بوخارست.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية: "أغلقنا ملق ضم المهاجم الإيفواري والمفاوضات لم ترتق للشكل الرسمي معه".

وتابع مدير التعاقدات بالأهلي: "بعض وكلاء اللاعبين حاولوا استغلال رغبة الأهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

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الأهلي يسعى لتدعيم خط الهجوم بعد تراجع مستوى أزارو ومروان محسن في الوقت الحالي وعدم اقتناع فايلر بمستواهم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، حيث لم يفقد أي نقطة حتى الأن في البطولة.