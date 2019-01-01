الأهلي يعلن مغادرة يوسف بلايلي السعودية

اللاعب الجزائري توجه نحو بلاده.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن مغادرة الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الراقي، أراضي المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

الأهلي يستعد لمواجهة ضمك بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها مغادرة بلايلي السعودية إلى الجزائر، من أجل الاطمئنان على والدته.

والدة صانع ألعاب الأهلي خضعت لجراحة طبية، وهو ما دفع بلايلي للحصول على إذن من الجهاز الفني لفريقه، للسفر إلى الجزائر للاطمئنان عليها.

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ومن جانبه، ألقى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية على لاعبيه، شرح خلالها الطريقة الفنة التي ستنفذ خلال مباراة ضمك.

وأقيمت تدريبات الأهلي بعد ذلك، بتقسيم جروس لاعبي الفريق إلى مجموعات على أجزاء متعددة من الملعب، وتم تطبيق عمليات تكتيكية عديدة خلالها.

وشهدت تدريبات لأهلي مشاركة الرباعي المصاب "عمر السومة، خالد البركة، محمد خبراني، سعيد المولد" في تدريبات تأهيلية، تحت قيادة حاتم جمعة طبيب الفريق.