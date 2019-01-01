الأهلي يهنيء مانويل جوزيه بعيد ميلاده الـ73

جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هنأ النادي الأهلي المصري، البرتغالي مانويل جوزيه، أحد مدربينه السابقين بعيد ميلاده، اليوم الثلاثاء، حيث يعد من أهم المديرين الفنيين في تاريخهم.

وحقق جوزيه الكثير من الإنجازات والأرقام والبطولات في فتراته الذي قضاها مع الأهلي أهمها في بداية فترة الألفينات خاصًة البطولات القارية.

ويحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد مانويل جوزيه الـ73، حيث وجه النادي رسالة تهنئة له، حيث يقوم المدرب البرتغالي بزيارة الأهلي باستمرار.

وجاءت تهنئة الأهلي للبرتغالي مانويل جوزيه، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الحساب الرسمي للأهلي على تويتر: " نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم مدربينا على مر التاريخ.. أرقامه وانجازاته هي ما تتحدث عنه.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم مدربينا على مر التاريخ.. أرقامه وانجازاته هي ما تتحدث عنه.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. 👏🎈🎊



Feliz aniversário Jose pic.twitter.com/0AKShfUK0c — SC (@AlAhly) April 9, 2019

وترددت أنباء قوية خلال اليومين السابقين، حول تفكير إدارة الأهلي في تولي جوزيه تدريب الأهلي بدلًا من لاسارتي بعد الهزيمة الثقيلة للفريق أمام صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب دور ربع النهائي.