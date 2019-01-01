الأهلي ينهي أزمة سفر الشناوي قبل مواجهة فيتا كلوب

الأهلي يسعى لتحقيق الصعود في دوري الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أنهى سمير عدلي، المدير الإداري بالنادي الأهلي، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوي حارس مرمة الفريق، إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وتلقي هزيمة واحدة فقط، ويتبقى له مواجهتي فيتا كلوب وشبيبة الساورة.

ونجح مسئولي الأهلي في إنهاء أزمة سفر محمد الشناوي التي واجهتهم خلال الفترة الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت انفراجة أزمة الشناوي، بمثابة تدعيم قوي لقائمة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، بعد إصابة شريف إكرامي حارس الفريق الثاني مؤخرًا.

إقرأ أيضًا - صلاح يبحث عن ذكريات بوشكاش وتألق الديربيات أمام إيفرتون

ويغيب شريف إكرامي عن الأهلي، بسبب الإصابة لما يقرب من شهر ونصف، حيث كان علي لطفي سيكون الحارس الأول في مواجهة فيتا كلوب.