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الأهلي ينفي نيته التفريط في مؤمن زكريا

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الأهلي يعلن تمسكه بنجمه المعار ونجم الزمالك السابق مؤمن زكريا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أمير توفيق إن الإدارة تعرف جيدًا من هو مؤمن زكريا، وأن فسخ عقده مع أحد السعودي لا يقلل منه.

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وكان مؤمن زكريا قد أصبح لاعبًا حرًا بعدما فسخ نادي أحد السعودي عقد إعارته قبل نهايتها، لعود إلى صفوف الأهلي مع فتح باب القيد.

وبخصوص ذلك، قال أمير توفيق: "الأهلي لن يتخلى عن مؤمن زكريا في موقف كهذا، سنقف بجواره وسنكون معه كلاعب في صفوفنا"

وأضاف: "بالطبع سيتمكن مؤمن من المشاركة في تدريبات الأهلي، ولكنه لن يستطيع المشاركة في المباريات كلاعب معنا نظرًا لانتهاء فترة القيد"

وتابع: "سنحاول دعمه بأفضل شكل ممكن، في حال رغب في الانتقال إلى أي نادٍ آخر فالباب مفتوح له، سنجلس معه ونعرف ما يريد ونحاول مساعدته"

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يذكر أن مؤمن زكريا كان قد انتقل إلى صفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة في مطلع يناير الماضي، ولكن عدم جاهزيته بدنيًا وفنيًا جعلت النادي السعودي يفسخ التعاقد سريعًا.  

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